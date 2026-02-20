Parlamento luso levanta inmunidad al líder de ultraderecha por una denuncia de difamación

Lisboa, 20 feb (EFE).- El Parlamento de Portugal decidió este viernes por unanimidad levantar la inmunidad al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por una denuncia contra él por difamación.

El denunciante es el exdiputado del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) Joaquim Pinto Moreira, quien presentó una demanda contra Ventura por una entrevista televisiva donde afirmó que el político de centroderecha estaba involucrado en un entramado de corrupción.

El plenario votó este viernes un dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Estatuo de los Diputados en el marco del proceso de investigación que se tramita ante un juez de instrucción penal de Santa Maria da Feira, en Aveiro.

Tras estar presente en gran parte de las votaciones celebradas en esta jornada, el líder de extrema derecha y excandidato presidencial abandonó el hemiciclo cuando se produjo esta votación.

Pinto Moreira, exalcalde del municipio de Espinho, demandó a Ventura después de que este lo acusara en una entrevista con SIC Noticias en marzo de 2025 de haber recibido «dinero para hacer obras» y de «intercambiar obras por regalos».

Moreira está implicado en el caso ‘Vórtex’, un entramado de corrupción relacionado con proyectos urbanísticos en Espinho, y es sospechoso formal (una figura legal lusa que antecede a la acusación) en esta causa que se encuentra en la fase previa al juicio.

El exdiputado considera que las declaraciones del líder de Chega se pronunciaron «con la clara intención de ofender su honor» y de «imputarle actos corruptos».

En diciembre del año pasado, la Fiscalía de Portugal pidió al Parlamento levantar la inmunidad parlamentaria de Ventura para que pudiera ser interrogado como acusado. EFE

