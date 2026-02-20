Parlamento venezolano aprueba una histórica amnistía que no perdona las acciones armadas

Caracas, 19 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano. EFE

