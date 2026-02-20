Partido de Bolsonaro pide a la Justicia investigar homenaje a Lula en el Carnaval de Río

São Paulo, 20 feb (EFE).- El Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pidió este viernes a la Justicia investigar el desfile en homenaje al mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Carnaval de Río de Janeiro ante las sospechas de que fue un «acto político-electoral» financiado con dinero público.

La formación de extrema derecha solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) recabar pruebas que esclarezcan el nivel de «interferencia, participación y de subsidio del poder público» en el desfile de la escuela Acadêmicos de Niterói en el Sambódromo de Río, el pasado domingo.

De esta forma, busca fundamentar un eventual proceso en la Justicia Electoral contra el líder progresista, que buscará la reelección en octubre próximo y tendrá como su principal adversario al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del ex jefe de Estado (2019-2022) y candidato por el PL.

Para defender su petición, la colectividad adjuntó una serie de artículos de prensa sobre la presunta participación de miembros del Gobierno de Lula a la hora de preparar el desfile, además de fotografías del presidente presenciando el evento en un palco del Sambódromo.

El PL sostiene que el desfile que narró «la historia de vida de Lula» se convirtió en un «acto político-electoral explícito» que usó «jingles, símbolos y promesas de campaña» para exaltar al Gobierno, además de «atacar adversarios y despreciar a la oposición».

«Todo esto en año electoral y transmitido para millones de brasileños. Es verdaderamente inédito», apunta el partido, que lanzará a Flávio Bolsonaro como candidato en las presidenciales de octubre.

En su escrito, la plataforma ultra también sostiene que «se realizaron transferencias financieras con fondos públicos sin precedentes para abastecer las arcas de la agrupación» que realizó el tributo a Lula.

Así, cita los recursos desembolsados por la agencia federal de promoción del turismo (Embratur) y la Alcaldía de Niterói, lo que para el PL evidencia «un desvío de finalidad y justifica una investigación más profunda».

«El desfile en cuestión se convirtió en propaganda gubernamental y partidaria abierta en cada carroza, además de ataques evidentes a opositores, en un típico comportamiento electoralista», añadió.

El desfile en cuestión exaltó la historia de Lula, desde su origen en el empobrecido nordeste brasileño hasta su ascenso como líder sindical y su elección como presidente, y se mofó de su principal adversario político, Jair Bolsonaro, hoy en prisión por intento de golpe de Estado.

También generó una gran polémica al representar a la «familia tradicional» dentro de una lata de conservas. Todo ello ante la mirada de Lula y varios de sus ministros. EFE

