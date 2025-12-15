Partido Nacional de Honduras denuncia «autogolpe» y acusa a Zelaya de bloquear escrutinio

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- El jefe de la bancada en el Parlamento del opositor Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, denunció este lunes un «autogolpe» en el país y acusó al expresidente Manuel Zelaya de promover acciones orientadas a obstaculizar el escrutinio especial y retrasar la declaración oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«Atención comunidad internacional, países amigos y observadores del proceso electoral, se les alerta de un autogolpe en Honduras. Mel (Manuel) Zelaya, el destructor de la democracia, que ha sido el poder detrás del trono durante estos cuatro años de gobierno de Libre, se aferra a no dejar el poder y llama a sus violentos colectivos a las calles para evitar el proceso de conteo voto por voto en el escrutinio especial para que no haya declaratoria», subrayó Zambrano en la red social X. EFE

