Partido PJ sobre recompensa por Maduro: «justicia alcanza a quienes se creyeron impunes»

3 minutos

Caracas, 8 ago (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) afirmó este viernes que «la justicia alcanza incluso a quienes se creyeron impunes», luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.

«La justicia alcanza incluso a quienes se creyeron impunes. El mundo reconoce el sufrimiento del pueblo venezolano y actúa en consecuencia», expresó PJ en un comunicado, compartido en su cuenta de X.

A su juicio, esto «confirma que el régimen de Maduro no es un Gobierno legítimo, sino un entramado criminal que ha secuestrado las instituciones, promovido la represión y destruido las condiciones de vida de millones de venezolanos».

PJ respaldó «todas las acciones nacionales e internacionales que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y el fin de la impunidad».

«Nuestro compromiso es con una transición pacífica, democrática y con justicia. Seguiremos trabajando, junto a todos los venezolanos, para abrir las puertas a una Venezuela libre, próspera y justa», añadió.

Este jueves, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que acusa a Maduro de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en el país norteamericano.

La fiscal general de EE.UU. también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

«Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes», concluyó en su mensaje Bondi.

Posteriormente, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la «patética» recompensa se trata de una «burda operación de propaganda política» y de «la cortina de humo más ridícula» que ha visto.

Este viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), rechazó «categóricamente las bufonescas declaraciones» de la fiscal estadounidense y aseguró que está «secuestrada» por el Partido Republicano y «hace lo que el Gobierno» de Donald Trump «le diga».

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, repudió «categóricamente» la que considera una «maniobra del Gobierno de los Estados Unidos», y aseguró que esta «infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado» contra la soberanía del país y «una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano». EFE

