Switzerland returns ancient treasures to Egypt

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza devuelve tesoro arqueológico a Egipto 21 de noviembre de 2018 - 18:53 La Oficina Federal de Cultura (OFC) entregó a la Embajada de Egipto en Berna 26 piezas arqueológicas que habían sido confiscadas durante dos procedimientos penales. La restitución se hizo en cumplimiento de la Ley sobre Transferencia Internacional de Bienes Culturales. Entre las piezas se encuentra una estatuilla del dios Anubis, 12 figuras funerarias conocidas como ushebtis y diversos amuletos, incluidas representaciones del ojo de Horus (símbolo de protección y de salud) y del pilar Dyed (símbolo de la estabilidad), precisó la OFC en un comunicado. Los bienes datan de entre el tercer milenio a.C. y el siglo IV a.C. Las piezas habían sido confiscadas en el contexto de dos causas penales en los cantones de Lucerna y Valais. Suiza y Egipto son signatarios de la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas destinadas a prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia ilegal de bienes culturales. Esta restitución demuestra el compromiso de Suiza en la lucha contra el comercio ilícito de bienes culturales, un compromiso que, subrayó la OFC, fue reforzado con la entrada en vigor en 2011 de un acuerdo entre Suiza y Egipto sobre la importación y el retorno de bienes culturales.