Paz destaca estabilización de la economía de Bolivia tras cumplir 100 días de gobierno

La Paz, 19 feb (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este jueves como un logro de sus 100 días de Gobierno que la economía del país se estabilizó e indicó que este 2026 será un año para «ordenar la casa» y consolidar otros cambios mediante nuevas leyes.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernante sostuvo que cuando asumió la Presidencia, «este barco estaba prácticamente hundido», pero aseguró que se empezó a retirar «a los corruptos» del Estado.

«Hemos logrado estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal es como una garrapata que le está chupando la sangre a un ser viviente», sostuvo Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.

El mandatario remarcó que su Gobierno está «recortando» todo lo que «ha sido hecho para un propósito político» y «para un partido que gobernaba» y generaba lo que el presidente considera un «Estado tranca».

También mencionó que en este periodo se logró «estabilizar el dólar» y «que la gente tenga confianza en la economía» boliviana, aunque también reconoció que «falta mucho» por hacer.

Según el gobernante, este 2026 será un año «para ordenar la casa» y para consolidar la «visión de futuro» que tiene su Gobierno para el país mediante nuevas leyes y la recuperación de la «institucionalización» y la «economía para la gente».

«Hoy día este barco está flotando, está estabilizado y tenemos que empezar a navegar. Por eso vendrán las leyes, vendrán otros decretos, otros acuerdos con la sociedad civil para que el destino sea común», agregó.

El presidente boliviano mencionó que para estabilizar la economía, había que tomar «una acción definitiva» e indicó que por eso se retiró la subvención de los combustibles que estuvo vigente durante más de dos décadas.

Esa decisión se tomó en diciembre mediante un decreto que hizo que el coste del litro de gasolina especial pase de 0,53 dólares a un dólar y el de la gasolina premium de 1 a 1,58 dólares, entre otros ajustes.

Las autoridades han asegurado que el retiro de la subvención permite un ahorro diario de 10 millones de dólares.

No obstante, el decreto que dispuso esta y otras medidas fue resistido por la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos de campesinos que fueron aliados de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que realizaron protestas callejeras y bloqueos de carreteras sobre todo a principio del año.

Ese fue el primer conflicto serio que tuvo que afrontar el Gobierno de Paz y que se resolvió el 13 de enero, tras la anulación del decreto y la emisión de uno nuevo que ratificó el retiro de la subvención de los combustibles y eliminó otras disposiciones que habían sido rechazadas por esos sectores.

A principios de este mes hubo otro conflicto por denuncias de sindicatos de transportistas que aseguraron que la gasolina que se vende en el país tiene mala calidad y dañó sus vehículos.

El Ejecutivo reconoció que se identificaron «casos específicos» de gasolina «desestabilizada» en tres regiones y creó un «seguro solidario» para cubrir los daños comprobados en talleres autorizados previa evaluación de cada vehículo.

Aunque también Paz denunció un «sabotaje» contra su Gobierno a raíz de este problema, por el que las autoridades también responsabilizaron a un «sistema heredado» de las anteriores gestiones. EFE

