Paz dice que los sicariatos en Bolivia son parte de la reorganización de mafia de Marset

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La Paz, 4 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que los crímenes por sicariato ocurridos en las últimas semanas son parte de la reorganización de las mafias que operan en el país, tras la captura a mediados de marzo del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

«Cae Marset y, evidentemente, parte de este momento que estamos viviendo es la recomposición de esas mafias que el masismo (el izquierdista Movimiento al Socialismo) permitió durante 20 años y que nosotros estamos atacando», dijo Paz en el programa Cabildeo Digital, difundido este lunes en redes sociales.

Marset fue capturado el 13 de marzo en la ciudad oriental de Santa Cruz y entregado ese mismo día a Estados Unidos.

El mandatario boliviano, que el próximo 8 de mayo cumplirá seis meses de gobierno, aludió a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS).

«Si queremos ser viables como país necesitamos ir limpiando ciertas estructuras del Estado que están vinculadas a ilícitos», agregó Paz.

Durante este año, según medios locales, al menos una docena de personas han sido asesinadas a tiros por sicarios, entre ellas el magistrado decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, crimen ocurrido la noche del pasado jueves en Santa Cruz.

La Policía investiga si el crimen está relacionado con sus decisiones sobre tierras.

El sábado, un colombiano también fue asesinado cuando salía de una discoteca en Santa Cruz.

El mandatario subrayó que el entorno del crimen organizado se está acomodando en «una nueva estructura de poder y está generando estos daños».

«Esto lo hemos visto también en otras naciones», dijo y agregó que pedirán mayor cooperación a los países fronterizos que son parte de la «lucha frontal» contra el narcotráfico.

Insistió en que si Bolivia quiere entrar en un proceso de cambio y «ser viable a nivel mundial para que llegue inversión» en hidrocarburos o minería, debe combatir el crimen organizado.

Señaló que en 2024 hubo 90 víctimas brasileñas de asesinatos por sicariato en Bolivia como parte de un choque entre mafias de Brasil, pero que, según Paz, las autoridades bolivianas no informaron al respecto.

«Ahí no había sorpresa porque se callaba todo, era parte de un gobierno, parte de la lógica de manejar una economía sumergida ilícita», apuntó.

«Por eso también el año 2025, la mayor suma de inversión extranjera no pasó de 250 millones de dólares. Porque si tienes sicariato, aunque sea oculto, si tienes mafias gobernando, ¿quién trae plata para invertir en Bolivia?. Esto es lo que estamos transformando y tiene un alto costo», cuestionó.

Una de las primeras víctimas del sicariato de este año fue un colaborador cercano de Paz, Mauricio Aramayo, asesinado el 8 de enero a tiros en la ciudad de Tarija por dos hombres que iban en motocicleta.

El mandatario sostuvo que Aramayo fue asesinado por rechazar un acto de corrupción y reveló que por ese caso hay detenidos y perseguidos de forma internacional.EFE

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