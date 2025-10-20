Paz habla con Machado y le dice que se unirá a la «lucha» por la democracia en Venezuela

3 minutos

La Paz, 20 oct (EFE).- El ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, conversó por teléfono con la premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado y le manifestó su voluntad de unirse a la «lucha» para «recuperar» la democracia en Venezuela, además de invitarla a su investidura el próximo 8 de noviembre.

El equipo de prensa de Paz difundió el video del diálogo que sostuvo el político con la venezolana, a la que reiteró sus felicitaciones por el Nobel que le fue conferido este año y que calificó como un «golazo de media cancha» que ha «dignificado» a «todos los sudamericanos y a la democracia mundial».

Paz sostuvo que el premio de Machado «fortalece a todos el espíritu de lucha», sobre todo en un pueblo al que dijo querer «como propio» porque vivió en Venezuela durante un año y medio por el exilio de sus padres, quienes fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

«Nos quedan tres semanas (para la investidura en Bolivia), van a ser muy cortas, pero ten en nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha de recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles, aquí hemos logrado un gran paso», expresó.

Recordó que las opciones en la segunda vuelta en Bolivia estaban entre el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) o él, pero que «la señal ya era clara de cambio para una nueva etapa para Bolivia».

«Los bolivianos me han dado el honor y aquí estamos también para sumarnos en la lucha por Venezuela y por las democracias latinoamericanas», agregó.

También expresó su deseo de que Machado pueda asistir a la investidura el próximo 8 de noviembre para «fortalecer los lazos», a lo que la venezolana replicó que para ella «sería un honor», aunque recordó que actualmente vive en la «clandestinidad» y lleva once años sin poder salir de su país porque es buscada por «terrorismo».

«Pero de aquí al 8 de noviembre pueden pasar muchas cosas», manifestó Machado y aseguró que están «cerca» de lograr la «transición a la democracia en Venezuela», lo que supondrá que «Bolivia va a tener a su principal aliado» en el país caribeño cuando eso ocurra.

«Y yo te voy a recibir a ti especialmente en una Venezuela libre, voy a tener ese honor. Así que te felicito», agregó la opositora venezolana.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible» y prevé concluir entre este miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

