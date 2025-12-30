Peña confirma que Brasil y Paraguay retoman negociación sobre la hidroeléctrica de Itaipú

Asunción, 30 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este martes que «está abierta» la negociación con Brasil para revisar las condiciones financieras de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida entre ambas naciones, que han sido objeto de debate entre Brasilia y Asunción en los últimos años.

«La negociación está abierta», dijo Peña durante una rueda de prensa en la casa presidencial en Asunción, antes de apuntar que su Gobierno considera que la «deuda ambiental» con el pueblo de Paraguay tras la construcción de la hidroeléctrica aún no ha sido saldada, por cuanto seguirá usando los recursos que genera esta empresa en planes sociales.

En el centro del debate está el anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 1973 para fijar las condiciones de construcción y operación de la hidroeléctrica, que establece las bases financieras de la represa y determina que ambos países tienen el derecho al 50 % de la energía generada por la central.

Peña insistió hoy en su desacuerdo con una condición del anexo, que ordena que si una parte no usa su 50 % deberá vender el excedente al otro país a precios preferenciales. Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este apartado, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

Este anexo, según el tratado de Itaipú, debía revisarse pasados 50 años de su entrada en vigor, fecha que se cumplió en agosto de 2023.

Sin embargo, Paraguay suspendió las negociaciones en abril pasado después de que Brasil admitiera que su agencia de inteligencia organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino.

Pero a mediados de noviembre, el Gobierno de Peña dio por «concluido el asunto» de las denuncias de espionaje a sus funcionarios, tras recibir de Brasil un «informe confidencial» con las «aclaraciones solicitadas».

Entonces, los dos países acordaron retomar las negociaciones este diciembre, algo que ya ocurre, según el mandatario paraguayo.

«Estamos en esa mesa, después de que el Gobierno de Brasil presentó el informe sobre el caso del espionaje nosotros nos volvimos a sentar en esa mesa, hubo una reunión en el mes de diciembre y estamos avanzando. Esperemos que esto pueda llegar a buen puerto lo más rápido posible», dijo sin dar más detalles.

El anexo C es uno de los tres que hacen parte del tratado de Itaipú, documento rubricado el 26 de abril de 1973 por ambos países, que entró en vigor el 13 de agosto de ese año y por medio del cual se acordó la construcción de la represa sobre el río Paraná.

Ambos países firmaron un instrumento de entendimiento el 7 de mayo del año pasado, que incluyó un principio de acuerdo sobre este anexo, el cual estableció que Paraguay podrá vender «libremente» el excedente de su energía al mercado libre brasileño, regulado o no regulado. EFE

