Peñarol, Cerro Largo y Racing lideran el Clausura uruguayo

2 minutos

Montevideo, 10 ago (EFE).- Peñarol, Cerro Largo y Racing sellaron sus respectivas victorias para liderar el torneo Clausura del fútbol uruguayo en la segunda fecha, que bajará el telón este lunes con el encuentro entre Defensor Sporting y River Plate.

El conjunto aurinegro se impuso en el clásico de fútbol uruguayo ante Nacional con marcador de 3-0, en el que Maximiliano Silvera, Enmanuel Gularte y Matías Arezo se encargaron de sentenciar el triunfo que ubica a los aurinegros a dos puntos de los tricolores en la Tabla Anual.

En el contexto de este encuentro, la Fiscalía de Uruguay investiga el presunto homicidio de dos personas por parte de un funcionario policial.

Por su parte, Ezequiel Olivera y Mathías Mir se encargaron de darle los tres puntos al Cerro Largo en su visita al Progreso en partido que finalizó 1-2 con descuento de Ignacio Lemo para los locales, que sumaron su segunda derrota.

El Racing también se llevó los tres puntos en su visita al Cerro en partido en el que los protagonistas fueron Guillermo Cotugno y Felipe Martín, mientras que por los albicelestes anotó Santiago Paiva.

En tanto, el Danubio consiguió su primer triunfo al superar al Juventud 2-1 con dianas de Valentín Sánchez y Lucas Sanseviero; por los locales anotó Ángel Morosini.

En otros resultados, el Liverpool se impuso por la mínima de 0-1 al Miramar Misiones con tanto de Nicolás Vallejo, mientras que el Wanderers y el Plaza Colonia firmaron el empate a cero goles.

La tercera fecha del Clausura uruguayo comenzará el 15 de agosto con el encuentro entre el Boston River, que recibirá la visita del líder Peñarol. EFE

rmp/gbf