Pekín celebra el alto el fuego entre Tailandia y Camboya y anuncia reuniones en China

Pekín, 27 dic (EFE).- Pekín expresó este sábado su apoyo al acuerdo de alto el fuego firmado por Tailandia y Camboya en su frontera común y defendió el diálogo y la negociación como la vía «realista y eficaz» para resolver las disputas, al tiempo que anunció reuniones ministeriales en la provincia meridional china de Yunnan para consolidar la tregua.

El Ministerio de Exteriores chino señaló en un comunicado que Pekín «ve con buenos ojos» la firma de la declaración conjunta de alto el fuego.

La Cancillería china destacó que la desescalada ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos de los países implicados y de actores regionales e internacionales, y reiteró que la negociación política constituye el enfoque «realista y eficaz» para abordar «disputas complejas».

Según el comunicado, China está dispuesta a seguir apoyando a Bangkok y Nom Pen para que profundicen en el diálogo.

En este contexto, China anunció que Wang Yi, ministro de Exteriores, se reunirá entre el domingo y el lunes en Yunnan con sus homólogos de Camboya y Tailandia.

En las reuniones participarán también representantes castrenses de los tres países.

Las autoridades chinas afirmaron que el gigante asiático «desempeñará un papel constructivo en la consolidación del alto el fuego».

China sostuvo que seguirá desempeñando «a su manera» un papel constructivo para impulsar la recuperación de los intercambios entre Tailandia y Camboya y proteger la paz y la estabilidad regionales.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados. EFE

