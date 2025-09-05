Pena de 18 años de cárcel para un chino detenido con cuernos de rinoceronte en Zimbabue

Harare, 5 sep (EFE).- Un tribunal de Zimbabue condenó este viernes a 18 años de cárcel a un ciudadano chino detenido el pasado julio con tres cuernos de rinoceronte y más de 36 kilos de marfil, lo que viola la Ley de Vida Salvaje del país africano.

«Usted vino al país como visitante y ha cometido un delito grave que está penado en el país, a nivel internacional y también por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)», dijo la jueza Fadzai Mthombeni, del Tribunal Regional de Harare.

«El tribunal no tiene clemencia con usted. Merece una pena privativa de libertad», dictó la magistrada.

Cong Yanzhong, de 57 años, fue arrestado el pasado 16 de julio gracias a las investigaciones de los detectives de la Unidad de Minerales, Flora y Fauna del Departamento de Investigación Criminal de la Policía zimbabuense.

Tras obtener la información, los agentes registraron la residencia del ciudadano chino en Harare, donde recuperaron los tres cuernos, envueltos en plástico y con un valor aproximado de 240.000 dólares, y cuatro piezas de marfil en bruto, por los que Cong no presentó los permisos necesarios.

El abogado de la defensa, Gift Chiuta, rechazó el fallo y confirmó que lo recurrirán ante el Tribunal Superior porque la sentencia es «errónea».

Países como Zimbabue, Sudáfrica y Mozambique han adoptado diversas medidas para impedir la caza furtiva y detenido a decenas de personas acusadas de este delito, para el que se utilizan medios muy modernos de comunicaciones y equipos de transporte aéreo.

La caza furtiva de elefantes y rinocerontes en África casi se ha quintuplicado desde 2007, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por erradicar esta práctica. EFE

