Pequeño J, acusado de triple feminicidio, llega a Argentina extraditado desde Perú

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Buenos Aires, 4 may (EFE).- Tony Janzzen Valverde Victoriano, conocido por el apodo de Pequeño J y acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio perpetrado en 2025 en la periferia de Buenos Aires, llegó este lunes a Argentina extraditado desde Perú.

El peruano Pequeño J, de 20 años, arribó a la base aérea de El Palomar, a las afueras de Buenos Aires, «bajo un estricto operativo de seguridad y custodia», según informó en un comunicado el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

En la mañana de este lunes, el joven había sido entregado por las autoridades peruanas a la Policía Federal de Argentina en la base aérea de la Policía peruana, situada en El Callao, provincia aledaña a Lima, para ser trasladado en avión desde el aeropuerto Jorge Chávez hacia Argentina.

Tony Janzzen Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana, está acusado en Argentina por el delito de homicidio con agravantes de premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, perpetrado el 19 de septiembre de 2025 en la localidad de Florencio Varela, en la periferia de Buenos Aires.

Se trata del crimen de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15 años, cuyos cuerpos fueron hallados cinco días después de su desaparición.

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda de Florencio Varela.

El 1 de octubre de 2025, Valverde Victoriano fue capturado por la Policía Nacional del Perú en el distrito costero de Pucusana, en el sur de Lima. EFE

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