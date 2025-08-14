Perú advierte de la llegada de una dana que amenaza con fuertes vientos y precipitaciones

Lima, 14 ago (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este jueves de la llegada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) al país el próximo sábado 16 de agosto, una anomalía meteorológica que se prevé que provocará fuertes precipitaciones y vientos intensos en la zona de sierra del país.

Bautizada como ‘Oriana’, este fenómeno atípico llegará a las sierras norte y sur de Perú con lluvias, nieve, granizo y vientos de hasta 50 kilómetros por hora, y se mantendrá hasta el domingo 18 de agosto, según indicó el Senamhi en un comunicado oficial.

El organismo advirtió que la dana podrá originar «nieve principalmente en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, así como, lluvias y granizo acompañados de descargas eléctricas en zonas por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar».

Además, en las costas del centro y sur del país, el fenómeno supondrá «un mayor brillo solar y el incremento de las temperaturas diurnas, aunque no se descarta la presencia de nubosidad, especialmente hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana».

Un choque de temperaturas

En palabras del subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Nelson Quispe, este fenómeno consiste en “una burbuja de aire muy grande que se extiende a lo largo del Pacífico Sur y paulatinamente va ingresando a latitudes tropicales» y al entrar a la zona tropical, esta logra enfriar todo lo que va encontrando a su paso, pues está constituida por una masa de aire muy fría.

Una vez la dana alcance la zona sur de Perú, algo más cálido y húmedo, ambas temperaturas se encontrarán y, debido al contraste, se generarán «algunas precipitaciones sólidas, especialmente nevadas, en las zonas altoandinas, en las zonas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar”, explicó el subdirector.

Además, el experto advirtió que estas precipitaciones sólidas podrían extenderse hasta la sierra central de Perú, pudiendo afectar a ciudades como el Cerro de Pasco, Huánuco, Tarma, Huancavelica o Ayacucho. EFE

