Perú autoriza el ingreso de militares estadounidenses con armas de guerra durante 2026

Lima, 14 dic (EFE).- El Gobierno peruano autorizó el ingreso al país de decenas de militares estadounidenses que permanecerán en el país a lo largo de 2026 para participar en actividades de apoyo y ejercicios de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP).

La resolución, que permite la presencia de los militares extranjeros con armas de guerra, fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de diciembre y publicada este domingo por el Ejecutivo en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, el personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 diversas actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia con las fuerzas de seguridad peruanas.

Los militares estadounidenses permanecerán en diferentes grupos, que rotarán cada 3 a 6 meses, a lo largo del año.

Las unidades comprenderán a miembros de las fuerzas especiales, del equipo SEAL de la Marina, de asuntos civiles y de apoyo de información militar.

Por Perú, las instituciones involucradas serán el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra y el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea de Perú.

Además, la primera, tercera y sexta brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), como la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

La resolución se publicó con las firmas del presidente peruano, José Jerí, y del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmase que el Gobierno de Donald Trump notificó al Congreso de su país su intención de designar a Perú como un «aliado principal no miembro de la OTAN».

De Zela sostuvo que una medida de este tipo «de lo que se trata es, fundamentalmente, de un gesto político, de declarar que el Perú es un país confiable en temas de seguridad y defensa», lo que pondrá a las Fuerzas Armada de Perú «en una posición privilegiada de cooperación y de facilidades (…) en cuanto a la cooperación militar con Estados Unidos».

El pasado miércoles, el presidente de Perú, José Jerí, sostuvo en el Palacio de Gobierno de Lima una reunión de trabajo con una delegación de FBI y otros expertos en seguridad de Estados Unidos, como parte del proceso de elaboración de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

El Gobierno peruano aseguró que esta fue «la primera de varias reuniones consultivas» que se celebrarán durante este mes entre representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa, así como de la PNP, con la delegación de expertos de Estados Unidos. EFE

dub/eav