Perú busca intensamente a rescatista que intentó salvar a perro atrapado en el río Rímac

3 minutos

Lima, 21 feb (EFE).- Las autoridades peruanas buscan este sábado intensamente a un rescatista, que pertenecía a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al cuerpo de bomberos voluntarios, que en la víspera fue dado por desaparecido tras ingresar a las caudalosas aguas del río Rímac, a la altura del centro histórico de Lima, para intentar rescatar a un perro atrapado en la zona, en un caso que ha causado gran conmoción en la ciudadanía.

El suboficial Patrick Hiroshi Ospina fue arrastrado por las aguas a pesar de que contaba con todos los elementos de seguridad y de inmediato se emprendieron las tareas de búsqueda y rescate, que comprendieron a equipos especializados, grúas y drones para seguir el cauce del Rímac hacia su desembocadura en el puerto del Callao, aunque sin éxito.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que el suboficial intentó rescatar al perro que se encontraba atrapado en un montículo ubicado en medio del río Rímac, pero fue «afectado por la fuerza de la corriente».

Tras señalar que Ospina también pertenece a la compañía de bomberos 236 de Huachipa, en el este de Lima, indicó que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, con la participación de más de 10 unidades y 40 bomberos.

El CGBVP expresó «su profundo reconocimiento a la entrega y vocación de servicio» de Ospina y pidió a la ciudadanía que colabore y facilite el desarrollo de las operaciones a lo largo del cauce del río.

Este sábado los equipos de rescate retomaron las labores de búsqueda del suboficial y la PNP aseguró que la tarea seguirá «de manera ininterrumpida hasta lograr su ubicación».

«Agradecemos a la ciudadanía por sus oraciones y solidaridad en estos momentos con nuestro hermano policía», acotó la PNP en la red social X.

La Policía descartó previamente los rumores de que se había encontrado el cuerpo de Ospina y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información que reciben mediante canales oficiales «para evitar la difusión de noticias no confirmadas».

La desaparición del rescatista se suma a la muerte de al menos dos personas por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en distintas partes del país, que han provocado aluviones e inundaciones por el desborde de ríos y de barrancos secos, conocidas como torrenteras.

Desde el jueves se registran en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes lluvias intensas, acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, lo que derivó en aluviones con fuertes corrientes de agua que inundaron casas y arrastraron automóviles.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú ha señalado que durante el fin de semana se mantendrán las precipitaciones, con lluvia, granizo, nieve y aguanieve, en la sierra andina de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

También se ha anunciado una lluvia de fuerte intensidad en los distritos alejados del litoral de la costa de Piura y Tumbes, regiones de la costa norte del país fronterizas con Ecuador. EFE

dub/jrh

(video)