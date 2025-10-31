Perú destruye más de medio millar de máquinas tragaperras destinadas al juego ilegal

1 minuto

Lima, 31 oct (EFE).- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó este viernes de la destrucción de 557 máquinas tragaperras requisadas en distintas regiones del país, que eran operadas de manera irregular para el juego y apuesta ilegal.

«Se trata de máquinas que están ubicadas en espacios que carecen de todas las licencias y autorizaciones, que no pagan impuestos, que no tienen registros», señaló la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos.

«Es una lucha que también tenemos como reguladores contra el juego ilegal y la falta de registro de todo lo que es juego de casinos y tragamonedas», explicó.

Durante la operación, en la primera gran jornada del año contra el juego ilegal, se incautaron 359 equipos en locales no autorizados y 198 destinados a esta misma actividad o como atracción de entretenimiento para menores.

A lo largo de este año, el ministerio cerró cuatro salas de tragaperras en la clandestinidad ubicadas en zonas de difícil acceso y clausuró temporalmente otras ocho destinadas a apuestas deportivas. EFE

lag/fgg/lar