Perú e Indonesia firman un acuerdo comercial durante la visita de Boluarte a Yakarta

Yakarta, 11 ago (EFE).- Perú e Indonesia firmaron este lunes un acuerdo de asociación económica conocido como CEPA para fomentar el comercio y la inversión bilateral durante la visita a Yakarta de la presidenta peruana, Dina Boluarte.

«El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Perú e Indonesia fortalecerá la relación económico-comercial entre nuestros países fomentando el intercambio de mercancías y sentando las bases para futuros acuerdos», apuntó Boluarte durante una comparecencia ante los medios junto a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto.

«El CEPA es un testimonio de la determinación de nuestros Gobiernos para fomentar un comercio más libre y fortalecer nuestras economías», señaló la dirigente de Perú, sobre este acuerdo cuya negociación finalizó el pasado noviembre durante la visita de Prabowo al país latinoamericano.

