Perú extradita a Argentina al ‘Pequeño J’, acusado de triple feminicidio en Buenos Aires

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Lima, 4 may (EFE).- El autoridades de Perú concretaron este lunes la extradición a Argentina de Tony Janzzen Valverde Victoriano, conocido por el apodo de ‘Pequeño J’ y considerado el presunto autor intelectual del triple feminicidio en Buenos Aires de las jóvenes Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años.

El ‘Pequeño J’, de 20 años, fue entregado a la Policía Federal de Argentina en la base aérea de la Policía peruana, situada en el Callao, provincia aledaña a Lima, para ser trasladado en avión desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Buenos Aires.

En Argentina será juzgado por el delito de homicidio con agravantes de premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, perpetrado el 19 de septiembre de 2025 en la localidad de Florencia Varela, de la provincia de Buenos Aires, lugar donde fueron hallados sus cuerpos cinco días después de su desaparición. EFE

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