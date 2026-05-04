Perú extradita a Argentina al ‘Pequeño J’, acusado de triple feminicidio en Buenos Aires

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Lima, 4 may (EFE).- Las autoridades de Perú concretaron este lunes la extradición a Argentina de Tony Janzzen Valverde Victoriano, conocido por el apodo de ‘Pequeño J’ y considerado el presunto autor intelectual del triple feminicidio en Buenos Aires de las jóvenes Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años.

El ‘Pequeño J’, de 20 años, fue entregado a la Policía Federal de Argentina en la base aérea de la Policía peruana, situada en el Callao, provincia aledaña a Lima, para ser trasladado en avión desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Buenos Aires.

En Argentina será juzgado por el delito de homicidio con agravantes de premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, perpetrado el 19 de septiembre de 2025 en la localidad de Florencia Varela, de la provincia de Buenos Aires, lugar donde fueron hallados sus cuerpos cinco días después de su desaparición.

Las víctimas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en un patio de una vivienda, un crimen de extrema crueldad que fue incluso transmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social para, de acuerdo a las autoridades argentinas, presuntamente imponer respeto como cabecilla criminal mediante el terror.

La entrega del ‘Pequeño J’ se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad que comenzó el domingo, cuando fue trasladado desde la prisión de Cañete, a 155 kilómetros al sur de Lima, hasta la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, donde pasó la noche antes de ser llevado en la madrugada de este lunes al aeropuerto.

Valverde lleva en prisión desde que fue capturado el pasado 30 de septiembre en el sur de Lima, al mismo tiempo que también era detenido en otra zona de la capital peruana su presunto cómplice Matías Agustín Ozorio, después de que ambos hubiesen huido de Argentina cuando saltó a la luz el escándalo del triple feminicidio.

De acuerdo a las autoridades peruanas, ambos buscaban llegar hasta la ciudad de Trujillo, situada en la costa norte de Perú, a unos 550 kilómetros de Lima, de donde es originario el ‘Pequeño J’, descendiente de una familia marcada por la delincuencia y el narcotráfico en esa jurisdicción.

Ozorio, al haber entrado al país de manera irregular y clandestina, fue expulsado de inmediato a Argentina, también en una mediática entrega donde fue exhibido encadenado de pies y manos.

En cambio, el ‘Pequeño J’, al tener nacionalidad peruana, tuvo que someterse a un proceso formal de extradición con los plazos correspondientes, ya que no aceptó ser extraditado y la solicitud tuvo que ser aprobada por todas las instancias correspondientes de la Justicia peruana para que sea juzgado en Argentina por el crimen del que se le señala como autor intelectual. EFE

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