Perú extradita a Argentina al principal sospechoso de un triple feminicidio

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Perú extraditó este lunes a Argentina al peruano Tony Valverde, señalado como presunto autor intelectual de un brutal triple feminicidio ocurrido en las afueras de Buenos Aires en septiembre pasado, informó la policía.

Valverde, apodado «Pequeño J», es requerido por la justicia argentina en un caso que las autoridades vinculan con el narcotráfico y que provocó una fuerte conmoción en el país.

El sospechoso de 20 años fue entregado a Interpol Argentina en el aeropuerto de Lima para su traslado a Buenos Aires, tras permanecer recluido desde octubre en una prisión de Lima.

«Ya se llevó a cabo la extradición de Pequeño J. Ya está en manos de Interpol Argentina», dijo a la AFP el coronel Hans Ruiz, jefe de Interpol en Lima, quien lideró el operativo.

Según la fiscalía peruana, será «juzgado por el delito de homicidio agravado».

Valverde es señalado como autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición, enterrados en el patio de una casa en la periferia sur de Buenos Aires.

Según la investigación, las víctimas fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales ante un grupo cerrado de usuarios, en lo que las autoridades argentinas consideran un castigo por un presunto robo de drogas.

El caso sacudió a Argentina, donde miles de personas se manifestaron para exigir justicia.

Valverde es además sospechoso de dirigir una banda de narcotráfico en el sur de Buenos Aires.

Fue detenido el 30 de septiembre en el distrito de Pucusana, en el sur de Lima. Ese mismo día, un presunto cómplice argentino, Matías Ozorio, de 28 años, fue arrestado al norte de la capital peruana y posteriormente deportado.

Otras siete personas fueron detenidas en Argentina.

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