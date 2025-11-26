Perú presenta cartera de proyectos hasta julio de 2026 por unos 10.000 millones de dólares

Lima, 26 nov (EFE).- Las autoridades de Perú presentaron este miércoles una cartera de 24 proyectos de inversión y adendas a contratos que espera concretar hasta julio del próximo año, cuando concluirá el Gobierno de Transición que preside José Jerí, por un valor total superior a los 10.000 millones de dólares (unos 8.600 millones de euros).

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó la cartera de proyectos y adendas durante un encuentro con líderes del sector público y privado vinculados a la ejecución de proyectos de gobierno a gobierno (G2G), y de Asociación Público-Privada (APP).

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, anunció además el adelanto de inversión en el puerto de Matarani, por valor de 1.073 millones de dólares.

El organismo informó que las adendas de la cartera de proyectos incluyen una inversión en «transporte clave» como el proyecto de un «segundo grupo de aeropuertos», que plantea la concesión del diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y explotación de los aeropuertos de las ciudades sureñas de Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Juliaca, y Tacna; y de la amazónica de Puerto Maldonado.

También la ‘Transportadora Callao’, presentada por un conjunto de empresas privadas para construir una faja transportadora y un terminal de embarque para transportar y embarcar concentrados de minerales desde los almacenes en el puerto limeño del Callao hasta los barcos.

Además, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, que actualmente cubre la ruta entre Villa El Salvador, en el sur de la capital, con San Juan de Lurigancho, en el norte, para mejorar su infraestructura, servicios y capacidad, así como la ‘Red Vial 6’, que plantea la mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Sur, que conecta el departamento de Lima hasta la frontera con Chile.

Durante su exposición, Del Carpio remarcó los «pilares de la visión APP 5.0», en referencia de la nueva etapa de infraestructura que ProInversión plantea en el país, «que promueve modelos más colaborativos, digitales y sostenibles» y «una integración logística y territorial que deje atrás la infraestructura aislada».

Asimismo, destacó los beneficios «de un Estado que evoluciona de un rol promotor a uno facilitador de proyectos con impacto real en la vida de los ciudadanos». EFE

