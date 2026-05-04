Perú requiere presupuesto adicional de 34 millones de dólares para becas universitarias

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Lima, 4 may (EFE).- La ministra de Educación de Perú, María Esther Cuadros, informó este lunes que ha solicitado un presupuesto adicional de 119 millones de soles (34 millones de dólares) para financiar las nuevas convocatorias para becas.

Las convocatorias son para Beca 18, que financia estudios de pregrado, y Beca Bicentenario, para estudios de posgrado en el extranjero, tras el reclamo de estudiantes perjudicados por la falta de fondos para estos programas.

Cuadros explicó a la Comisión de Educación del Congreso que la nueva convocatoria de postulantes depende de que el ministerio de Economía y Finanzas incluya la demanda de 14 millones de soles (4 millones de dólares) para la Beca Bicentenario y de 105 millones de soles (30 millones de dólares) para la Beca 18, que financia los estudios de pregrado, en el proyecto de ley de crédito suplementario.

«Si nos dan esos 14 millones de soles, inmediatamente iniciaremos el proceso de convocatoria primero y de selección para la Beca Bicentenario», dijo la ministra, tras el reclamo de un grupo de estudiantes seleccionados para iniciar sus estudios de posgrado en este año.

No obstante, Cuadros señaló que no hubo una nueva convocatoria este año por las restricciones presupuestales y la necesidad de ofrecer continuidad a los actuales beneficiarios, que ascienden a 283 y siguen estudios en España, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países.

La ministra afirmó que son «las becas más caras para estudios de posgrado en universidades del extranjero» y que además «cerca del 40 % de becarios no ha retornado de manera permanente al país», como parte del compromiso con este programa estatal.

Con respecto a la Beca 18, programa dirigido a estudiantes de alto rendimiento en situación vulnerable, Cuadros indicó que el presupuesto solicitado busca incorporar a 5,316 postulantes para llegar a los 10.000 beneficiarios, la mitad de la meta planteada por este programa.

El director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Enrique Chon, señaló problemas en la asignación de las becas a estudiantes que no alcanzan el puntaje mínimo, la concentración del 73 % de becas en pocas casas de estudio privadas y la escasa relación entre las carreras profesionales y la demanda laboral en Perú.

Además, respecto a los beneficiarios de la Beca Bicentenario, Chon señaló que sólo poco más del 32 % de beneficiarios regresó al país para cumplir con el servicio en el aparato público.

El funcionario indicó que se ha propuesto alinear las carreras de los beneficiarios con el Plan Nacional de Competitividad, fortalecer el compromiso de retorno y servicio al Perú e implementar el seguimiento y evaluación permanente de los becarios, entre otras medidas. EFE

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