Perú restringirá ingreso a país a personas sancionadas por vínculos con Gobierno de Maduro

1 minuto

Lima, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este sábado que restringirá el ingreso al país a personas vinculadas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido por Estados Unidos en una operación militar que lo llevó hasta Nueva York para ser procesado ante una corte judicial bajo una serie de cargos, entre ellos tráfico de drogas y de armas.

El Ministerio del Interior de Perú señaló en un comunicado que «se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país (…) respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la Justicia».

«Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años», indicó en un mensaje a través de la red social X el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí. EFE

fgg/sbb