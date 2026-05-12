Peter Jackson, Frodo y una espectacular Joan Collins,en la primera alfombra roja de Cannes

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Cannes (Francia), 12 may (EFE).- Peter Jackson, acompañado por Elijah Wood, inolvidable Frodo en la saga ‘El señor de los anillos’ (‘The Lord of the Rings’), protagonizaron este martes la primera alfombra roja del 79 Festival de Cannes, donde hoy el realizador neozelandés recibe, de manos del actor, una Palma de Oro de honor.

Era lo esperado, pero la sorpresa llegó con la aparición estelar de Joan Collins, espectacular a sus 92 años, que se paseó por la alfombra como una gran estrella, tanto que, a solo dos metros de distancia, pasaba desapercibida Jane Fonda.

Collins, con un llamativo vestido blanco con enormes volantes en la parte superior y un conjunto espectacular de collar y pendientes de brillantes, fue recibida con gritos de sorpresa por los fans.

Casi tantos como los que acogieron a Wood y Jackson cuando desfilaron por la alfombra con la música de fondo de la saga de películas que adaptaron para el cine las historias de J.R.R. Tolkien.

A continuación pasaron los miembros del jurado, presidido por el realizador surcoreano Park Chan-Wook y en el que también están las actrices Demi Moore -con un vestido blanco puro Hollywood- y Ruth Negga, la directora Chloe Zao, el actor Stellan Skarsgard o el director chileno Diego Céspedes, que puso el toque original en la moda masculina con un desestructurado traje blanco.

Antes de ellos, habían llegado James Franco, Alfonso Cuarón o Diego Luna, acompañado por la actriz Adriana Paz, que participa en su película ‘Ceniza en la boca’, que presenta esta semana, fuera de competición, en el festival.

Directores como Costa Gavras, Bong Joon Ho, Hirokazu Kore-eda o Claude Lelouch y actrices como Gong Li, Zhao Tao o Philippine Leroy-Beaulieu, la jefa de Lilly Collins en la popular serie ‘Emily in Paris’. EFE

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