Petro dice que EE.UU. debe «devolver» a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de Petro y otros detalles)

Bogotá, 27 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

«Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea», dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.

Sin embargo, agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y Maduro «se parecen, porque creen en el petróleo, como (el expresidente colombiano Álvaro) Uribe; son iguales».

PEtro, que tiene previsto reunirse con Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que «bombardear a Caracas, la patria de Bolívar» no es «un acto contra Maduro» sino contra el país.

El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

«¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás», dijo.

Críticas a la ONU

El presidente colombiano enmarcó su pronunciamiento en una crítica al actual orden internacional y al papel de Naciones Unidas, al considerar, en línea con su homólogo de Estados Unidos, que el organismo atraviesa una «decadencia» y «se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza».

Petro sostuvo que la superación de ese sistema no debe darse mediante el uso de la fuerza ni de intervenciones militares, sino a partir de una concepción de «hermandad humana» que, según dijo, está por encima de la lógica de los Estados.

El 3 de enero, cuando se produjo el ataque de Estados Unidos a Caracas donde fue capturado Maduro, Petro denunció la incursión ordenada por Trump y calificó como «secuestro» el arresto del mandatario venezolano por fuerzas estadounidenses, algo que reiteró este martes.

Llamado a las armas

El pronunciamiento de Petro se da a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un «trato indigno» para sus connacionales.

Petro, que se presenta a sí mismo como un jaguar suramericano que rivaliza con el águila estadounidense y que temía una operación militar en su contra como la que capturó a Maduro, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, pero la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.

«Trump me cambió el discurso, pero está escrito y dos personas lo tienen, algún día lo publicarán, porque era mi convocatoria a cómo teníamos que movernos como jaguar el día que Petro cayera en el palacio (presidencial) cuidando la espada de Bolívar», recordó hoy el mandatario colombiano.

Según Petro, su intención era «invitar a todos los soldados de Colombia que con permiso o sin permiso, llegaran con el fusil y las municiones para convertirse en guardias libertadoras al lado del batallón Guardia presidencial, que fundó Bolívar».

Desde ese 7 de enero, el presidente había guardado silencio sobre la relación bilateral, tanto en redes sociales como en sus discursos, hasta hoy que retomó su oratoria habitual. EFE

