Petro dice que hay bombardeos sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA

Bogotá, 3 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.

«En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles», manifestó Petro en su cuenta de X en la que pidió reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU. EFE

