Petro dice que no autorizó petición de suspender órdenes de captura de «extraditables»

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Bogotá, 12 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que no autorizó suspender las órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, que están pedidos en extradición por Estados Unidos, como parte de las negociaciones de su Gobierno con ese grupo armado.

El viernes anterior se conoció que la Consejería Comisionada de Paz solicitó el mes pasado a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo para facilitar su traslado en junio a dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas como parte de las negociaciones con ese grupo armado.

Sin embargo, la Fiscalía frenó hoy esa decisión porque considera que es necesaria más claridad sobre los alcances de lo acordado con el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y sobre la situación jurídica de algunos de sus integrantes.

«La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables (…) pero no fue consultada esa decisión al presidente, que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables. Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición», expresó Petro en X.

En ese sentido, el mandatario aseguró que no ha suspendido la orden de extradición contra el principal jefe del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

La Fiscalía señaló hoy que «resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal».

El organismo agregó que esa decisión implica no ejecutar, «de manera general, automática e inmediata», órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026, cuando debe comenzar la activación de las ZUT según lo acordado por el Gobierno y el Clan del Golfo, que desde septiembre del año pasado tienen conversaciones de paz en Doha (Catar).

Según la Fiscalía, el bloqueo a la suspensión de las órdenes de captura se mantendrá «hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz».

Al respecto, Petro insistió en que «se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables» y que «solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado».

Acuerdo en Doha

Las partes acordaron el 5 diciembre pasado en Doha que más de 400 combatientes del Clan del Golfo se desplazarán a Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba (norte), y a Belén de Bajirá, en Chocó (oeste), para instalarse en las ZUT.

Este acuerdo incluye además una etapa inicial de «construcción de confianza» y la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado ilegal: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.

El Clan del Golfo, que tiene 9.840 integrantes, según un estudio de enero pasado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes. EFE

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