The Swiss voice in the world since 1935

Petro dice que reivindicará en Leticia la frontera sur en momentos de discusión con Perú

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 6 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que mañana reivindicará la frontera sur del país durante su visita a Leticia, capital del departamento del Amazonas, en momentos de tensión diplomática con Perú por la posesión de una isla fluvial.

«Mañana, 7 de agosto, iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia, como la hice con la frontera marítima en San Andrés», señaló Petro en su cuenta de X sin dar detalles de lo que pretende hacer.

El presidente, que mañana cumplirá el tercero de sus cuatro años en el cargo, decidió trasladar a Leticia los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia, y que tradicionalmente se hace en un monumento histórico del centro del país, como una muestra de soberanía.

Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de apropiarse de «un territorio colombiano en la Amazonía» por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

«El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin (a la guerra librada entre 1932 y 1933). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes», expresó Petro en X.

Por su parte, el Gobierno peruano ha reivindicado su soberanía sobre la isla de Santa Rosa, donde desde hace décadas ondea la bandera peruana frente a Leticia en la triple frontera que completa la ciudad brasileña de Tabatinga.

Mañana también se celebra el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional, por lo cual el mando militar acompañará a Petro a los actos en Leticia.

«Nuestro Ejército sigue firme, moderno y humano, protegiendo la vida, la libertad y la soberanía en cada rincón del país», manifestó por su parte el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez. EFE

joc/jga/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR