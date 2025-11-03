Petro propone al emir de Catar que medie para «desescalar el conflicto con Trump»

Bogotá, 3 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió este lunes en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien pidió que sea mediador para «desescalar el conflicto» que tiene con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo», escribió Petro en X, donde publicó una foto del encuentro con el emir.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el mes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con ellos.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Estados Unidos retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por otra parte, durante la reunión de este lunes Petro y Al Thani dialogaron sobre la mediación que hace Catar en los diálogos de paz del Gobierno con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y el presidente colombiano le manifestó que espera la ayuda de ese país para dar fin al conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«Hablamos de mediación con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo), y el ELN para lograr paz en el Caribe», añadió el mandatario colombiano.

Las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo se iniciaron formalmente en septiembre en Doha con un acuerdo que contempla una etapa inicial de «construcción de confianza» y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera ese grupo.

Esta es la cuarta vez que Petro se reúne con el emir tras haber conversado el pasado 23 de septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

El encuentro de hoy se produce casi nueve meses después de la primera visita oficial que Petro hizo a Catar, en la que pidió al emir mediar para la liberación del colombo-israelí Elkana Bohbot, quien fue secuestrado por el grupo islamista Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el festival de música de Reim y que fue dejado en libertad el mes pasado.

Por otra parte, en noviembre del año pasado Al Thani visitó Bogotá y acordó con Petro avanzar en las negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral. EFE

