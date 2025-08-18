Petrobras niega que estudie inversiones en la productora de etanol Raizen
Río de Janeiro, 18 ago (EFE).- La petrolera estatal Petrobras negó este lunes que estudie alguna inversión en la compañía Raízen, vinculada al sector de etanol, tras una solicitud de aclaración de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) sobre informaciones publicadas por la prensa brasileña.
El ente regulador pidió explicaciones a la estatal después de que el diario O Globo afirmara que Petrobras analizaba convertirse en socia o adquirir activos de Raízen -una sociedad entre la compañía brasileña de logística Cosan y la multinacional británica Shell-, lo que marcaría su regreso al negocio del etanol.
En un comunicado al mercado, la estatal brasileña aseguró que «no existe cualquier proyecto o estudio de inversión en etanol o distribución con la Raízen».
La empresa añadió que su estrategia en el área de distribución seguirá lo establecido en los contratos vigentes y que las decisiones sobre nuevas inversiones se basan en «análisis minuciosos y estudios técnicos, de conformidad con las prácticas de gobernanza y a los procedimientos internos aplicables». EFE
