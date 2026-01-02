Petrobras pone en operación una nueva plataforma en el mayor campo petrolero de Brasil

Río de Janeiro, 2 ene (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras puso en funcionamiento el pasado miércoles una nueva plataforma de explotación marítima en Buzios, el mayor campo de hidrocarburos de Brasil y ubicado en aguas profundas del océano Atlántico a unos 180 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.

Se trata de la plataforma P-78, la séptima unidad en operación en el campo con las mayores reservas petroleras de Brasil y que cuenta con una capacidad para producir diariamente 180.000 barriles de petróleo y 7,2 millones de metros cúbicos de gas natural, informó la petrolera estatal en un comunicado divulgado este viernes.

Con la nueva plataforma, el campo de Buzios, que registró en octubre un récord de producción de un millón de barriles de petróleo por día, alcanza una capacidad de explotación de 1,3 millones de barriles, que llegará a 1,5 millones en el primer trimestre de 2026, cuando inicia operaciones la P-79.

Tal volumen equivale a casi la mitad de toda la producción actual de Petrobras, que en octubre alcanzó un récord de 3,27 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente, lo que corresponde al 62 % de la producción brasileña.

La P-78, una plataforma con 345 metros de extensión y 180 metros de altura construida en Singapur y que llegó a Brasil en octubre pasado, opera conectada a 13 pozos, de los cuales 6 productores y 7 inyectores.

«Con los primeros barriles de la P-78 iniciamos el año avanzando en nuestra principal meta para 2026, que es aumentar la producción hasta 2,5 millones de barriles de petróleo por día (sin contar el gas natural)», afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, citada en el comunicado.

El Campo de Buzios, descubierto en 2010, está ubicado en aguas del océano Atlántico en las que la profundidad llega a 2.000 metros y sus reservas se ubican en el presal, el horizonte de explotación por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor.

Con una producción prevista de 5,3 millones de barriles diarios en 2030, las reservas del presal pueden ayudar a Brasil a ascender desde el octavo lugar en la lista de los mayores productores mundiales de hidrocarburos hasta uno de los cinco primeros.

Buzios es explotado por un consorcio liderado por Petrobras e integrado también por las chinas CNOOC y CNODC gracias a un acuerdo de asociación con el Estado, que obliga a los responsables por el campo a entregarle una mínima parte de su producción a la estatal brasileña PPSA. EFE

