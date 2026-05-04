Piden no deportar a Nicaragua a uno de los 222 opositores nicaragüenses desterrados a EEUU

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San José, 4 may (EFE).- El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) pidió este lunes al Gobierno de Donald Trump que no traslade a Nicaragua a Marvin Castellón Ubilla, uno de los 222 críticos y opositores nicaragüenses que fueron excarcelados, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad en febrero de 2023.

«Por ser perseguido político y desterrado, no debe ser deportado» a Nicaragua, abogó en una declaración el grupo en mención, formado por opositores encarcelados en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde hace ocho años.

El Grex argumentó que Castellón Ubilla ha sido encarcelado en tres ocasiones por el Gobierno que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, «por ser de una familia opositora al régimen» nicaragüense.

Según el colectivo, el excarcelado político nicaragüense fue detenido en West Palm Beach, Florida, cuando iba rumbo a su trabajo, junto a unos amigos, y se le pinchó una llanta al vehículo que conducía. Oficiales de la Policía le pidieron entonces documentos y les dijeron que «quedaban arrestados por inmigración».

«Marvin no puede ser deportado a su país en vista de que el régimen Ortega Murillo lo desterró, pero consideramos injusto que (EE.UU.) optara por enviarlo a un tercer país, (porque) no ha hecho nada malo, ha trabajado incansablemente en la rama de la construcción desde que llegó y continúa siendo un opositor al régimen», destacó el Grex, que a su vez abogó para que se le otorgue un asilo político en Estados Unidos

El pasado 29 de noviembre, el campesino Juan Barillla, otro de los 222 opositores nicaragüenses y desterrados a Estados Unidos, fue deportado a Honduras luego de ser detenido en EE.UU. por conducir en estado de ebriedad.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, luego de privarlos de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «traición a la patria». EFE

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