Pilotos de Lufthansa votan a favor de la huelga en el conflicto salarial por sus pensiones

2 minutos

Berlín, 30 sep (EFE).- Los pilotos de Lufthansa han votado a favor de ir a la huelga después de que fracasaran las negociaciones con la aerolínea alemana tras siete rondas de conversaciones para resolver el conflicto salarial sobre el plan de pensiones de la compañía, según informó este martes el sindicato Vereinigung Cockpit (VC).

Así, el 96 % de los pilotos de Lufthansa Cargo y el 88 % de Lufthansa (DLH), con una participación del 95 % y el 90 %, respectivamente, expresaron su apoyo a la comisión tarifaria, autorizada ahora con este «mandato inequívoco» a tomar en caso necesario todas las medidas indispensables, «incluidas acciones sindicales», según el comunicado, y entre las cuales la principal es la huelga.

«El resultado es una clara señal de la unidad de nuestros miembros. Los pilotos respaldan claramente las reivindicaciones y a su comisión tarifaria», afirmó Andreas Pinheiro, presidente de Vereinigung Cockpit, quien dio las gracias a todos lo que han votado.

Arne Karstens, portavoz de la Comisión Tarifaria del Grupo (GTK), creada en 2023 para agrupar los intereses de todos los pilotos del Grupo Lufthansa, subrayó que «la previsión para la vejez es un pilar fundamental en la planificación de la vida de los pilotos, al menos tan importante como la pensión pública».

«Esperamos ahora que Lufthansa se tome en serio las señales de la plantilla y presente por fin una oferta negociable sobre los planes de pensiones de la empresa», añadió.

La votación para ir a la huelga comenzó el pasado 12 de septiembre y los resultados superan con creces el quórum necesario, por lo cual la GTK y VC disponen ahora de «un mandato sólido para dar los siguientes pasos en el conflicto salarial en torno a los planes de pensiones de empresa» para los alrededor de 4.800 pilotos de la compañía.

El comunicado no menciona fechas concretas para la huelga. EFE

