Pionyang consolida la figura de Kim Jong-un en congreso clave y destaca su apuesta nuclear

Seúl, 23 feb (EFE).- El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ha reelegido a Kim Jong-un como secretario general durante un importante congreso de la formación, un gesto simbólico que consolida la figura del líder, del que ha destacado su agenda para mejorar sustancialmente la disuasión nuclear del hermético país.

El noveno congreso del partido “apoyó y aprobó plenamente” la propuesta de reelegir a Kim como máximo líder en una sesión celebrada en la víspera, informó este lunes la agencia estatal de noticias KCNA, en una velada en la que destacó los “cambios trascendentales” logrados por el mariscal en el último lustro, y en especial su labor para crear “unas fuerzas armadas revolucionarias capaces de afrontar cualquier amenaza de agresión por iniciativa propia y plenamente preparadas para cualquier forma de guerra”.

«La disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro Estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia», dijo la agencia citando los resultados de la reelección.

«Kim Jong-un es el estadista más destacado que ha realizado grandes hazañas ante el país y la revolución (…), y la única persona que puede representar el poderío y la invencibilidad de la República Popular Democrática de Corea, nuestro gran Estado», añadió el citado medio, mencionando el nombre oficial de Corea del Norte.

La reelección de Kim al frente del partido se decidió en la cuarta jornada del congreso, durante la que también se definió una revisión de las reglas del partido, aunque no se dieron datos al respecto.

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen.

La atención se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia, entre el despliegue de miles de tropas norcoreanas en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear y el fortalecimiento general de su Ejército.

Como en ediciones anteriores, se espera que Pionyang exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso. EFE

