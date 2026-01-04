Pionyang lanza un misil no identificado antes de visita de presidente surcoreano a China

Seúl, 4 ene (EFE).- Corea del Norte lanzó este domingo un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según las autoridades de Seúl y Tokio, el mismo día en que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) señaló en un comunicado que el lanzamiento, el primero del año y menos de una semana después de la prueba de dos misiles de crucero sobre el mar Amarillo, tuvo lugar en la mañana del domingo, sin aportar más detalles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés indicó hacia las 8:00 hora local (11:00 GMT del sábado) en la red social X que el misil balístico ya había caído sobre las aguas del mar de Japón. EFE

