Planas aboga en Bruselas por respetar el acuerdo comercial con Estados Unidos

Bruselas, 23 feb (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abogó este lunes en Bruselas por respetar el acuerdo comercial con Estados Unidos tras el fallo del Tribunal Supremo y la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a esa decisión.

«Un acuerdo es un acuerdo (…) nosotros somos gente seria, respetamos los acuerdos alcanzados y los acuerdos tienen que llevarse adelante», respondió Planas al ser preguntado por periodistas a su llegada a la reunión de ministros europeos de agricultura. EFE

