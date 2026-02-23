Planas aboga en Bruselas por respetar el acuerdo comercial con Estados Unidos

Bruselas, 23 feb (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abogó este lunes en Bruselas por respetar el acuerdo comercial con Estados Unidos tras el fallo de Tribunal Supremo de EE.UU. y la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a esa decisión.

«Un acuerdo es un acuerdo (…), nosotros somos gente seria, respetamos los acuerdos alcanzados y los acuerdos tienen que llevarse adelante», respondió Planas al ser preguntado por periodistas a su llegada a la reunión de ministros europeos de agricultura.

El ministro se mostró en línea con la posición de la Comisión Europea, que ayer en un comunicado pidió «claridad total» a su socio comercial y señaló que la imposición de aranceles «de forma impredecible» no favorece la relación transatlántica y el cumplimiento del acuerdo que alcanzaron el año pasado.

«Nosotros trabajamos con la Comisión Europea porque esta es una cuestión de interés comunitario. España es parte de la Unión Europea (UE) y, por tanto, nuestra postura está definida en este ámbito», dijo Planas, aunque añadió que «un escenario donde (la situación) empeorara cambiaría las cosas y deberíamos reflexionar sobre qué hacer».

Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15 % y que EE.UU. exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles, con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial.

Sin embargo, el magnate estadounidense anunció este fin de semana una nueva tasa global del 15 % – inicialmente del 10 % – en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que tumbó su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

«Hay dos temas que nos preocupan», aseguró Planas al respecto, «el primero, que la aplicación de este nuevo arancel universal del 15 % más la aplicación con el tratamiento de nación más favorecida pudiera dar lugar a aranceles superiores al 15 % como un riesgo».

Por otro lado, el ministro añadió que al plantear aranceles con carácter universal pueden producirse «desventajas competitivas».

«Los aranceles no son un buen instrumento de política comercial y aquí lo estamos viendo claramente. Lo que hacen es provocar disrupción en lugar de provocar lo que las empresas, exportadores e importadores quieren, como el Gobierno de España, que es estabilidad y predictibilidad», sentenció.

Asimismo, Planas mencionó que, según la legislación estadounidense, todavía hay 150 días para que el Congreso decida ratificar o no los aranceles propuestos por Trump.

«Esto es un tema que evoluciona, como ustedes ven, cada hora o cada día», dijo.

Finalmente, el ministro de Agricultura no quiso pronunciarse sobre la posible decisión del Parlamento Europeo de suspender la ratificación del acuerdo con Estados Unidos a raíz de las nuevas amenazas arancelarias.

El jefe de la Comisión de Comercio de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, ha convocado este lunes a los eurodiputados a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del tribunal estadounidense antes del voto previsto para el próximo martes, durante la cual propondrá la suspensión. EFE

