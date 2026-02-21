Plataforma opositora exige al Gobierno cubano respetar las leyes tras motín en una cárcel

La Habana, 21 feb (EFE).- El opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) exigió este sábado al Gobierno de la isla “tomar nota” y “respetar” el reglamento de prisiones tras el reciente motín en una cárcel de alta seguridad en el centro del país.

“El Gobierno cubano debe tomar nota de estos hechos y responder en consonancia con la ley, exigiendo el respeto al Reglamento de Prisiones -sistemáticamente violado- y aplicando las Reglas Mandela (…)”, señaló la plataforma opositora en un comunicado.

El CTDC también criticó la situación en las cárceles cubanas al afirmar que “uno de los graves problemas del sistema judicial y penitenciario es el hacinamiento provocado por el encarcelamiento indiscriminado de quienes protestan o intentan sobrevivir en condiciones ya precarias para toda la sociedad”.

El pasado jueves tuvo lugar un motín en la cárcel de alta seguridad de Canaleta (centro del país) el cual fue ampliamente denunciado por distintas ONG y activistas, que dieron voz a denuncias no confirmadas sobre reos heridos y fallecidos.

Al respecto, el CTDC denunció que ello “vuelve a poner en evidencia el atroz funcionamiento del aparato represor y penitenciario en Cuba”.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba confirmó el viernes que el mismo día de la revuelta carcelaria “restableció el orden con racionalidad y determinación”, pero no entró en detalles de lo ocurrido, ni precisó si hubo muertos o heridos.

En un escueto comunicado, el Minint aseguró que los hechos se produjeron cuando dos presos “junto con otros reclusos” cometieron “una violación grave del reglamento penitenciario”.

Agregó que “sucesos como estos” recibirán “el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva”.

Un testimonio de un recluso en este penal facilitado el jueves a EFE aseguró que llegaron a la cárcel refuerzos policiales que emplearon “balas de goma, gas pimienta” y violencia física para contener el motín.

Sobre los motivos, el testimonio habló de “hambre” y “malos tratos” en la prisión, así como del descontento con el Gobierno cubano.

La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), con sede en Ciudad de México, ha denunciado en varias ocasiones la situación en este centro penitenciario.

Según los registros de esta organización, desde 2023 han ocurrido al menos 40 eventos “que implican violaciones de derechos humanos” en esa cárcel.

Entre ellos destacan palizas, el uso de celdas de castigo, traslados violentos, ausencia de agua potable y enfermedades crónicas sin tratamiento.

Este colectivo registró al menos 60 muertes en las cárceles de la isla entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De ellos, 47 estuvieron relacionados con la salud física y mental de las víctimas y la falta de atención médica oportuna, mientras que otros siete estuvieron ligados a violencia física directa.

Por su parte, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha registrado hasta la fecha 1.207 presos por motivos políticos en Cuba. EFE

