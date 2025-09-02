Plaza Amador y San Francisco mantienen liderato tras sexta jornada del Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 1 sep (EFE).— El Plaza Amador y el San Francisco F.C. continúan liderando sus respectivas conferencias tras la conclusión este lunes de la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Ambos equipos se enfrentaron en un vibrante duelo que terminó 2-2. Por los «leones», que se consolidan en la cima del Este con 16 puntos, anotaron Harold Cummings y Yoameth Murillo. Los “monjes” respondieron con tantos de Miguel Camargo y Rolando Blackburn, alcanzando las 13 unidades que los mantienen en lo más alto del Oeste.

En el inicio de la jornada, el Tauro F.C. superó 1-0 al Club Deportivo Universitario gracias a un gol de Cristian Quintero.

Con este triunfo, los taurinos suman 8 puntos y se ubican cuartos en el Este, mientras que los universitarios permanecen terceros en el Oeste con 9 enteros.

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) igualó 2-2 frente al Alianza F.C. Abrahan Altamirano y Ormand Davis marcaron por los chorreranos, que con 5 puntos son cuartos en el Oeste. Reyniel Perdomo y John Asprilla anotaron para los aliancistas, terceros en el Este con 8 unidades.

El Herrera F.C. logró su primera victoria del torneo al vencer 2-1 al Árabe Unido de Colón.

Flosard Malci y Julián Rodríguez firmaron los goles herreranos, que suben al quinto puesto del Oeste con 5 puntos. Los colonenses, en cambio, siguen últimos en el Este con apenas 3 unidades.

Umecit también celebró al derrotar 2-0 al SD Atlético Nacional, con anotaciones de Sergio Cunningham y Jair Catuy.

Con este resultado, los umecistas escalan a la segunda posición del Este con 10 unidades, mientras que el conjunto policial continúa en el sótano con 3 puntos.

La jornada cerró este lunes con el empate sin goles entre Veraguas United y Sporting San Miguelito.

Con la igualdad, los de San Miguelito se ubican quintos en el Este con 5 puntos, en tanto que Veraguas mantiene el segundo lugar del Oeste con 11 enteros. EFE

