Pobladores liberan a los 18 militares que tenían retenidos en un enclave guerrillero en Colombia

Los 18 militares que permanecían retenidos por una comunidad que habita en un enclave de la guerrilla del ELN en el noroeste de Colombia fueron liberados la noche del lunes, anunció la Defensoría del Pueblo.

Unos 200 pobladores «instrumentalizados» por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) retuvieron el domingo a los soldados en el departamento de Chocó, según las fuerzas militares. Los uniformados realizaban un operativo contra ese grupo rebelde, que desafía al presidente izquierdista Gustavo Petro luego de fallidos diálogos de paz.

Este lunes los habitantes entregaron a los soldados a una comisión humanitaria conformada representantes de la Iglesia católica y funcionarios de la Defensoría, informó en la red social X ese organismo estatal encargado de proteger los derechos humanos.

Los militares son trasladados a Quibdó, capital de Chocó, según la misma fuente.

En un video divulgado por la Defensoría se ve a los uniformados recogiendo su equipo táctico y armas, apilados en un corral.

El general del ejército William Caicedo dijo más temprano a la emisora Blu Radio que durante el incidente del domingo los soldados fueron «rodeados por aproximadamente 200 personas» y llevados «bajo presión» a una escuela local.

Las detenciones temporales de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados ilegales y con poca presencia estatal.

Autoridades sostienen que en estas prácticas participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales.

Al llegar a la escuela, los pobladores exigieron a los soldados «que se quitaran el armamento y lo colocaran al lado», añadió Caicedo, al reiterar que los pobladores fueron «instrumentalizados» por la guerrilla que opera a pocos kilómetros de allí.

Inmersa en una guerra interna de medio siglo, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década debido al aumento de la presión de varios grupos armados ilegales.

La semana pasada, dos ataques del ELN contra la fuerza pública, uno de ellos en la ciudad de Cali (suroeste), sumaron nueve uniformados muertos entre policías y militares.

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada a la presidencia en 2022, como parte de una política bautizada como «paz total» para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Pero a ocho meses de dejar el poder, la mayoría de procesos están detenidos sin avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero pasado, el ELN asesinó a más de un centenar de personas y desplazó a decenas de miles en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó definitivamente las negociaciones que venían en crisis desde 2024.

