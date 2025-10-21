Polémica en Italia por querer cambiar el nombre de polideportivo Allende por el de Armani

Roma, 21 oct (EFE).- La propuesta de cambiar el nombre del polideportivo Salvador Allende en la ciudad italiana de Cinisello Balsamo (norte) por el de Giorgio Armani ha generado controversia y críticas, especialmente desde los partidos de la izquierda.

Estos planes obligaron a suspender el pleno en el que se debía debatir y que terminó entre gritos y empujones de los concejales, según muestran este martes los medios locales.

El grupo municipal de los ultraderechistas Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha propuesto cambiar el nombre del polideportivo Salvador Allende, en recuerdo del presidente chileno, por el de Armani, el conocido modista fallecido el pasado septiembre.

Y esto ha causado un intenso debate en esta ciudad de 75.000 habitantes cerca de Milán que, en 1973, año del golpe de estado de Augusto Pinochet, abrió sus puertas a los chilenos que escapaban de la dictadura y dedicó su centro deportivo al presidente derrocado.

Desde la oposición municipal de izquierdas han lamentado esta idea y denunciado los intentos de la corporación derechista como un acto de «revisionismo histórico».

«Se trata claramente de un intento de reescribir la historia escondida detrás del nombre de Armani. Quien actualmente gobierna Cinisello demuestra que no conoce su pasado», ha criticado ante los medios el líder del Partido Demócrata local, Andrea Catania.

El concejal de Alianza Verdes e Izquierda, Gaetano Petronio, ha pedido la retirada de la propuesta y advertido de los intentos de «dividir» la comunidad.

El impulsor de la propuesta, Maurizio Colosimo, ha alegado en el diario ‘La Repubblica’ que no tiene nada en contra de Allende pero que preferiría que el edificio llevara el nombre de Armani por su relación con el deporte y, en concreto, con el baloncesto, como propietario del equipo Olimpia Milano. EFE

