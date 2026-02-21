Policía de Ecuador detiene a trece personas en un operativo contra el crimen organizado

Quito, 20 feb (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a trece personas en un operativo contra el crimen organizado que afectó a estructuras delictivas como Los Lobos, Los Tiguerones, Las Águilas y Los Chone Killers, que el presidente Daniel Noboa catalogó en 2024 como «terroristas» dentro de su estrategia de seguridad.

Las intervenciones, según explicó este viernes el cuerpo policial en un comunicado, se llevaron a cabo en la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por la actividad criminal y crisis de seguridad que asola al país andino.

De acuerdo con la Policía, durante las operaciones se investigaron actividades relacionadas con tráfico de armas y drogas, secuestro, extorsión, delitos contra la propiedad y robo de vehículos.

Como resultado fueron arrestadas trece personas, doce hombres y una mujer, entre ellas doce ecuatorianos y una ciudadana venezolana.

Tres de los detenidos registraban antecedentes por tráfico de drogas, secuestro y porte ilegal de armas.

En los allanamientos los agentes incautaron ocho armas de fuego, entre ellas dos revólveres, cuatro pistolas y una escopeta, además de cinco alimentadoras y 89 cartuchos de distintos calibres.

También incautaron 1.735 dosis de droga, ocho teléfonos móviles, un radio de comunicación, tres vehículos y catorce motocicletas, así como 145 dólares en efectivo.

Asimismo, la Policía halló 54 botellas de licor adulterado y 55.000 paquetes de cigarrillos presuntamente destinados al contrabando.

Desde inicios de 2024, Noboa declaró al país en «conflicto armado interno», con lo que pasó a considerar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y dispuso medidas como la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras. EFE

