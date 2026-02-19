Policía reprime a manifestantes en protesta contra la reforma laboral en Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- Efectivos de fuerzas de seguridad se enfrentaron este jueves a manifestantes que protestaban en los alrededores del Congreso de Argentina en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

Los incidentes se desencadenaron cuando un grupo de manifestantes intentó tumbar una de las vallas colocadas alrededor del Congreso, en momentos en que la Cámara de Diputados debate el proyecto de reforma laboral.

Las fuerzas de seguridad respondieron arrojando chorros de agua, gas pimienta y gas lacrimógeno.

Tras ese primer incidente, otros efectivos se enfrentaron al resto de los manifestantes que estaban en la plaza frente al Congreso para dispersar por completo la protesta.

En la zona hubo detenciones y varias personas resultaron heridas.

Solo la Policía de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo presente en el área con 800 efectivos, detuvo a ocho personas, dos de ellas menores de edad, según informaron fuentes oficiales.

La semana pasada, cuando la reforma se discutió en el Senado, también se registraron incidentes violentos en los alrededores del Congreso.

Las protestas de este jueves coinciden con una huelga general de 24 horas convocada por las centrales sindicales en contra de la reforma impulsada por Milei. EFE

nk/erm/gpv

(foto)