Reglamentan aprovisionamiento de material médico 03 de abril de 2020 - 18:15 Al anunciar que todos los cantones deben dar a conocer sus existencias en material médico y medicamentos para lograr un mejor control en el país, el Gobierno indicó que la situación derivada del coronavirus en Suiza es “frágil”, pero sigue bajo control. “No hemos alcanzado el pico en los casos de contagio y estos siguen en aumento. La situación en el país es frágil, pero sigue bajo control”, señaló el ministro de Salud, Alain Berset en la conferencia de prensa de este viernes. “La mejor manera de evitar contagios es mantenerse en casa”, insistió. Sin embargo, reconoció que el encierro puede tener consecuencias entre la población como la tensión y un mayor riesgo de violencia doméstica. “Es un tema prioritario, por ello un grupo especial da seguimiento al tema y se encarga de buscar alojamientos suplementarios”, recordó. Nuevas reglas sobre material médico Alain Berset dio a conocer nuevas medidas para coordinar el suministro de material sanitario: “Los cantones deben anunciar sus existencias en mascarillas, respiradores, pruebas de diagnóstico, ropa protectora, medicamentos y productos médicos para asegurar un stock a largo plazo y poder utilizar mejor el material”. Indicó que el Gobierno también ha regulado la forma en que la Confederación apoya a los cantones y a las organizaciones de servicios públicos, como la Cruz Roja Suiza, en el suministro de productos médicos importantes en caso de que los canales habituales de adquisición no cubran las necesidades. El equipo se asignará de manera centralizada. Con el fin de garantizar un acceso rápido a nuevas terapias prometedoras y dispositivos médicos que se necesitan con urgencia, el Consejo Federal también ha decidido una serie de excepciones a la legislación vigente sobre productos terapéuticos, señaló Berset. El responsable de la cartera de Salud informó asimismo que, debido a la situación epidemiológica, el Gobierno autorizó al cantón del Tesino a extender hasta el 13 de abril las restricciones aplicadas a ciertos sectores de la economía.