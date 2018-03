Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Al alza el espionaje en Suiza 15 de febrero de 2018 - 21:04 El Servicio Federal de Inteligencia (FIS) mantiene su crecimiento e intercambia una cantidad cada vez mayor de datos con alrededor de 100 agencias extranjeras de espionaje, informó la dependencia. El año pasado, el FIS recibió 12 500 notificaciones de agencias extranjeras de espionaje (+ 25% en comparación con 2016) y envió 6 000 notificaciones (+ 20%) al exterior. Este crecimiento se debe a la actual situación del terrorismo en Europa, señaló la portavoz del FIS, Isabelle Graber, a la Agencia Suiza de Noticias (ATS) el jueves, confirmando la información publicada al respecto por el periódico ‘Blick’. + ¿Cómo funciona el servicio secreto suizo? Entre 2010 y 2017, el FIS colaboró con más de 100 agencias de inteligencia extranjeras. El personal de inteligencia suizo aumentó a 303 (+17 el año pasado). Por otra parte, el Consejo Federal (Gobierno) acordó crear 23 nuevos puestos en la lucha contra el terrorismo. El presupuesto de la FIS aumentó en un 4% durante el año pasado para situarse en 75.6 millones de francos.