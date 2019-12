El Comité también recordó que los malos tratos infligidos por particulares dan lugar a la responsabilidad de los Estados cuando las autoridades competentes no ejercen la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar tales actos, proporcionando así su consentimiento tácito o aquiescencia.

La autora, Flor Agustina Calfunao Paillalef, es miembro de la Comunidad Juan Paillalef del pueblo indígena Mapuche, en Araucanía, Chile. Vive en Suiza desde 1996. En 2008, recibió el premio "Femme exilée, femme engagée" por su continuo trabajo de denunciación de violaciones de derechos humanos sufridas por la Comunidad Juan Paillalef, en represalias a sus esfuerzos por defender su derecho fundamental al territorio tradicional frente a terratenientes no indígenas y a concesiones hidroeléctricas, forestales y mineras.

No a la deportación de una defensora indígena

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

No a la deportación de una defensora indígena 19 de diciembre de 2019 - 18:09 Suiza sería responsable de una violación de los derechos de una representante indígena Mapuche en caso de deportarla a Chile donde enfrentaría el riesgo de sufrir tortura, ha dictaminado el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. El Comité determinó que la deportación de la autora a Chile la pondría en riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como lo demuestra el trato sufrido por varios miembros de su familia. La autora, Flor Agustina Calfunao Paillalef, es miembro de la Comunidad Juan Paillalef del pueblo indígena Mapuche, en Araucanía, Chile. Vive en Suiza desde 1996. En 2008, recibió el premio "Femme exilée, femme engagée" por su continuo trabajo de denunciación de violaciones de derechos humanos sufridas por la Comunidad Juan Paillalef, en represalias a sus esfuerzos por defender su derecho fundamental al territorio tradicional frente a terratenientes no indígenas y a concesiones hidroeléctricas, forestales y mineras. El 11 de julio de 2018, después de un proceso de 10 años, Suiza rechazó definitivamente la solicitud de asilo de Calfunao Paillalef y ordenó su deportación a Chile. El 17 de agosto de 2018, Calfunao Paillalef presentó una queja al Comité contra la Tortura alegando una violación de sus derechos bajo el artículo 3 de la Convención por Suiza. El Comité consideró, como fue observado anteriormente por otros Comités de la ONU, que existe un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo Mapuche en Chile contra los que defienden sus derechos fundamentales y tratan de mantener su estilo de vida tradicional. El Comité también recordó que los malos tratos infligidos por particulares dan lugar a la responsabilidad de los Estados cuando las autoridades competentes no ejercen la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar tales actos, proporcionando así su consentimiento tácito o aquiescencia. En su decisión, el Comité instó a Suiza a reexaminar la solicitud de asilo de la autora, indica en un comunicado.