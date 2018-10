Tampoco pagarán la cuota aquellos hogares en los que vivan personas que perciben una pensión de vejez o un seguro de invalidez; las personas que habiten en residencias de ancianos, albergues, internados e instituciones penitenciarias; los diplomáticos extranjeros; así como los hogares que no puedan recibir programas de radio y televisión.

La nueva tarifa de radio y televisión, más barata 23 de octubre de 2018 - 10:01 El modo de pago del canon por el uso de la radio y la televisión en Suiza se modificará a comienzos del próximo año. Cuando el nuevo sistema entre en vigor, cambiarán el método y la agencia de cobro. Un cambio que va a traer buenas noticias a la mayoría de los hogares, ya que la factura costará menos que antes. ¿Cuánto costará la nueva licencia? Cada hogar privado abonará una cuota anual de 365 francos, por debajo de los 451 francos que cuesta hoy. Las empresas, por su parte, pagarán en función de su volumen de negocio anual. La asignación oscilará entre 365 y 35 590 francos. Aquellas empresas que tengan un volumen de negocios inferior a 500 000 francos estarán exentas del pago de dicho canon. Ya no depende de si hay o no dispositivos de radio y televisión instalados. ¿Quién no debe abonar la cuota? Tampoco pagarán la cuota aquellos hogares en los que vivan personas que perciben una pensión de vejez o un seguro de invalidez; las personas que habiten en residencias de ancianos, albergues, internados e instituciones penitenciarias; los diplomáticos extranjeros; así como los hogares que no puedan recibir programas de radio y televisión. ¿Qué ocurre con las viviendas de vacaciones o las delegaciones de las empresas? Ni las casas de vacaciones ni las filiales de las empresas están obligadas a pagar una cuota anual, ya que los hogares y las empresas pagan una sola vez. ¿Qué ha originado el cambio en el sistema de concesión de licencias de radio y televisión? El Parlamento aprobó la reforma en 2014. Los promotores argumentaron que las nuevas tecnologías en línea (incluidos los teléfonos inteligentes y las tabletas) hacían necesario modificar el sistema de tarifas y empujaron al gobierno a ello. El Ministerio de Comunicaciones ha confiado el cobro de la cuota a la empresa Serafe, que a partir de enero de 2019 sustituirá a la actual Billag. ¿Qué papel han jugado los políticos y los votantes? Quienes se oponían a la reforma legal (encabezados por las asociaciones de pequeñas y medianas empresas) cuestionaron la decisión parlamentaria a nivel nacional. En junio de 2015, los ciudadanos suizos aprobaron en las urnas la reforma por un estrecho margen. Una votación posterior para eliminar la tasa de la licencia fracasó en marzo de 2018. Esta propuesta obtuvo solo el 28,4% de los votos. De haberse aprobado, sitios en línea, como swissinfo.ch, y la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), con sus 24 canales de radio y televisión en cuatro idiomas nacionales, se hubieran quedado sin la mayor parte de su financiación.