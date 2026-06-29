Polonia detiene a once extranjeros vinculados a supuestas operaciones de influencia rusas

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Cracovia (Polonia), 29 jun (EFE).- El ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, informó este lunes de la detención y expulsión inmediata de once ciudadanos extranjeros -nueve de nacionalidad ucraniana y dos bielorrusos- que formaban parte de una supuesta red que reclutaba y pagaba a refugiados para participar en protestas financiadas por el Kremlin.

La operación, ejecutada por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) en coordinación con la Guardia de Fronteras, se llevó a cabo en diversas ciudades, incluyendo Varsovia, Cracovia (sur) y Breslavia (oeste), según informó el ministro en un mensaje publicado en la plataforma X.

«Efectivos de la Agencia de Seguridad Interna (ABW), en cooperación con la Guardia de Fronteras, han detenido a nueve ciudadanos de Ucrania y dos ciudadanos de Bielorrusia con el fin de su expulsión inmediata de Polonia», explicó.

«Desde otoño, estas once personas han estado reclutando y pagando a participantes para manifestaciones organizadas entre los refugiados ucranianos que se encuentran en Polonia», agregó Siemoniak.

El ministro polaco responsable de los Servicios de Inteligencia añadió que «según los hallazgos de la ABW, la inspiración y los fondos para este propósito procedían de Rusia y suponen un intento de operación de influencia dirigida a los migrantes ucranianos en Polonia».

Según las investigaciones de la ABW, el grupo operaba desde otoño de 2025 en ciudades como Varsovia, Breslavia, Cracovia, Zakopane (sur) y Bydgoszcz (norte).

Su método consistía, supuestamente, en la instrumentalización de temas con alta carga emocional, como escándalos de corrupción y asuntos de la política interna de Ucrania, y su objetivo era incitar a la movilización de los refugiados en contra del Gobierno de su país.

En un comunicado oficial, la ABW califica estas maniobras como acciones «por debajo del umbral de la agresión clásica, diseñadas para utilizar a las víctimas de la guerra como peones, en una operación de guerra híbrida destinada a promover eslóganes políticos favorables a los intereses de Moscú».

Según las autoridades polacas, el reclutamiento de agitadores extranjeros en operaciones como la desmantelada este lunes se lleva a cabo a través de aplicaciones de mensajería, como Telegram, y para el pago de sus actividades, las personas captadas reciben pagos en criptomonedas o dinero en efectivo.

Este modus operandi ha sido detectado en casos como el de una célula acusada de sabotaje ferroviario el 16 de noviembre de 2025. EFE

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